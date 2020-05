Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020)dailynews radiogiornale no Bentrovati dalla redazione e da Roberta Frascarelli tutti ammessi alla maturità gli esami avranno inizio il 17 giugno alle ore 8:30 previsto per quest’anno il solo colloquio orale di solito 96% dei ragazzi viene a me in media ogni anno all’esame finale il prossimo giorno Invece tutti avranno la possibilità di sostenere Le prove tenendo conto del periodo dell’ emergenza Ma i crediti di accesso il voto finale si baseranno sulla porta realmente fatto dagli studenti è in sintesi il contenuto dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione sulla maturità per dare il giusto peso al percorso scolastico viene previsto il credito del triennio finale viene aumentato potrà valere fino a 60 punti anziché 40 come prima dell’emergenza permesso che tocca il capo dello Stato decidere in caso che ...