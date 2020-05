Tutto per un pugno di voti. Da Salvini solo propaganda. Il capogruppo M5S in commissione Giustizia, Dori: “Chi attacca Bonafede fuggì sul Russiagate” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Anche durante l’emergenza c’è chi non rinuncia al calcolo politico e al proprio tornaconto personale”. Non usa mezzi termini il capogruppo 5s della commissione Giustizia alla Camera, Devis Dori, nel commentare la presentazione della mozione di sfiducia di Matteo Salvini contro il guardasigilli. Dopo le polemiche di questi giorni sulla mancata nomina del pm Di Matteo al Dap, nonostante le spiegazioni del ministro Bonafede, il Centrodestra ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del Guardasigilli. Come giudica l’iniziativa dell’opposizione? “Mi pare evidente che si tratti della solita pretestuosa propaganda. Il Ministro ha messo in cantiere un decreto per permettere ai giudici di rivalutare le scarcerazioni delle ultime settimane, alla luce del nuovo quadro sanitario. Qual è la risposta di Lega, Fratelli d’Italia e ... Leggi su lanotiziagiornale Come sarà l’esame di Maturità 2020. Le date - i crediti - l’orale e il voto finale : tutto quello che c’è da sapere

Napoli - patto Champions tra Gattuso e la squadra : non tutto è perduto

Troppa gente in giro per Milano - il prof Galli : “E’ una bomba” il rischio è quello di chiudere i nuovo tutto (Di venerdì 8 maggio 2020) “Anche durante l’emergenza c’è chi non rinuncia al calcolo politico e al proprio tornaconto personale”. Non usa mezzi termini il5s dellaGiustizia alla Camera, Devis Dori, nel commentare la presentazione della mozione di sfiducia di Matteocontro il guardasigilli. Dopo le polemiche di questi giorni sulla mancata nomina del pm Di Matteo al Dap, nonostante le spiegazioni del ministro Bonafede, il Centrodestra ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del Guardasigilli. Come giudica l’iniziativa dell’opposizione? “Mi pare evidente che si tratti della solita pretestuosa. Il Ministro ha messo in cantiere un decreto per permettere ai giudici di rivalutare le scarcerazioni delle ultime settimane, alla luce del nuovo quadro sanitario. Qual è la risposta di Lega, Fratelli d’Italia e ...

matteorenzi : In tempi di crisi in tutto il mondo gli Stati danno soldi alle imprese per ripartire: prestiti o contributi a fondo… - Mov5Stelle : Il centrodestra vuole sfiduciare @AlfonsoBonafede, un ministro scomodo per tutto quello che ha fatto in due anni di… - matteosalvinimi : Interesse da tutto il mondo per la terapia al plasma messa a punto negli ospedali di Mantova e Pavia, ma in Italia… - LupoExpress : RT @violet6femme: s'è incazzato (ha detto 'c'è da incazzarsi') perché DOVETE LAVORARE no FARE GLI SCALMANATI capito? Dovete andare ad amma… - meliodaskek : ma fare 4 bambini a distanza di 5 anni e poi comprarsi 3 cani per poi lasciarli tutto il giorno fuori a fare il del… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto per PEIA - Silvia Bosio: “Noi sindaci abbiamo dovuto inventarci di tutto per sopperire alle mancanze ed alle inefficienze del sistema sanitario” Araberara Si è spenta «la signora Giovanna» 60 anni alla guida del Maglificio di Dalmine

È cominciato tutto nel garage di casa a Mariano di Dalmine. Lei, poco più di una ragazzina, faceva «le maglie» - come si diceva allora -, per i vicini di casa, gli amici, i parenti. Prima andava alla ...

Laghi alpini, torrenti e cascate: il potere rigenerante dell’acqua nell’estate dell’emergenza

La parola d’ordine per le prossime vacanze è “all’aperto”: così anche in montagna si scoprono percorsi nuovi e pranzi “en plein air” Torrenti, ruscelli, laghi alpini e cascate sono elementi essenziali ...

È cominciato tutto nel garage di casa a Mariano di Dalmine. Lei, poco più di una ragazzina, faceva «le maglie» - come si diceva allora -, per i vicini di casa, gli amici, i parenti. Prima andava alla ...La parola d’ordine per le prossime vacanze è “all’aperto”: così anche in montagna si scoprono percorsi nuovi e pranzi “en plein air” Torrenti, ruscelli, laghi alpini e cascate sono elementi essenziali ...