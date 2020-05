‘Trono over’, dopo lo scontro tra Enzo Capo e Pamela Barretta arriva la pungente frecciatina di Stefano Torrese. Intanto una mossa della dama sorprende i fan (Di venerdì 8 maggio 2020) Un confronto che ha tenuto ben desta l’attenzione dei telespettatori di Uomini e Donne, quello avvenuto ieri tra Enzo Capo e Pamela Barretta, andato in onda su Canale 5. dopo la parentesi di un format più “virtuale” per far fronte all’emergenza epidemiologica attualmente in corso, Maria De Filippi è tornata con i suoi ospiti in studio, seppur con dei necessari accorgimenti, utili a prevenire e contrastare una nuova ondata di contagi. Così, tra una Gemma Galgani e una Giovanna Abate in cerca dell’amore, ecco arrivare l’ormai ex coppia, formatasi proprio all’interno del parterre del Trono Over. Il racconto di Pamela ed Enzo è stato tutt’altro che sereno, anche se per nulla nuovo ai telespettatori del dating show, che già nelle scorse settimane erano stati informati della rottura a mezzo social proprio dai ... Leggi su isaechia ‘Trono over’ - duro scontro in studio tra Enzo Capo e Pamela Barretta che raccontano le motivazioni della loro rottura!

‘Trono over’ - Nicola Vivarelli definisce Jack Vanore “cogl***e di ‘Uomini e Donne’” : arriva la replica dell’ex tronista! (Video)

trash_italiano : BARBARA UNO DEI MIGLIORI PERSONAGGI DEL TRONO OVER. #uominiedonne - IsaeChia : '#Tronoover', dopo lo scontro tra #EnzoCapo e #PamelaBarretta arriva la pungente frecciatina di #StefanoTorrese. In… - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: BARBARA UNO DEI MIGLIORI PERSONAGGI DEL TRONO OVER. #uominiedonne - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Ci voleva una pandemia per annullare il trono classico e inglobarlo in quello over FINALMENTE UNA COSA POSITIVA #uominiedonne

