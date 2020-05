“Se mettiamo le squadre in quarantena per ogni positivo è inutile ripartire”, la certezza di Ulivieri (Di venerdì 8 maggio 2020) Non si placano i toni sulla ripresa dei campionati di calcio, c’è chi vorrebbe tornare a giocare e chi invece concludere la stagione. Renzo Ulivieri, presidente dell’AssoAllenatori, ha affrontato l’argomento a Radio Marte ripartendo dai nuovi casi di Coronavirus riscontrati dopo gli ultimi test: “Se mettiamo in quarantena tutta la squadra ogni volta che spunta fuori un nuovo contagiato, allora è inutile ripartire”. “Se ci sono le condizioni, in totale sicurezza, siamo per riprendere a giocare. Ma dobbiamo alzare il livello di sicurezza al massimo possibile. Come noi, anche i calciatori sono della stessa idea, vogliono che la salute sia tutelata. Il calcio è ovviamente uno sport di contatto, ma facendo tamponi regolari sembra che avremo meno possibilità di contagio rispetto ad altre categorie di ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Galli : “Se non ci mettiamo d’impegno tutti l’emergenza non finirà neanche in estate” (Di venerdì 8 maggio 2020) Non si placano i toni sulla ripresa dei campionati di calcio, c’è chi vorrebbe tornare a giocare e chi invece concludere la stagione. Renzo Ulivieri, presidente dell’AssoAllenatori, ha affrontato l’argomento a Radio Marte ripartendo dai nuovi casi di Coronavirus riscontrati dopo gli ultimi test: “Seintutta la squadravolta che spunta fuori un nuovo contagiato, allora èripartire”. “Se ci sono le condizioni, in totale sicurezza, siamo per riprendere a giocare. Ma dobbiamo alzare il livello di sicurezza al massimo possibile. Come noi, anche i calciatori sono della stessa idea, vogliono che la salute sia tutelata. Il calcio è ovviamente uno sport di contatto, ma facendo tamponi regolari sembra che avremo meno possibilità di contagio rispetto ad altre categorie di ...

