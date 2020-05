Scienziata napoletana tra gli ideatori dell’innovativo ventilatore polmonare MVM

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 maggio 2020) C’è la federiciana Giuliana Fiorillo, professore ordinario al Dipartimento di Fisica ‘Ettore Pancini’, tra i proponenti del progetto MVM, il MilanoMeccanico, innovativo dispositivo per la respirazione assistita, nato in Italia da un’idea progetto di Cristiano Galbiati, di GSSI, INFN e Università di Princeton e sviluppato in poco più di un mese da un’ampia collaborazione scientifica internazionale, ha ottenuto la certificazione EUA, Emergency Use Authorization, della FDA Food and Drug Administration degli Stati Uniti. MVM è stato appositamente ideato per essere facilmente e velocemente prodotto ovunque: è caratterizzato da un progetto ad accesso libero e da un design meccanico semplice basato su componenti di ampia reperibilità sul mercato, così da poter essere prodotto su larga scala, a costi ...