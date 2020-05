Russiagate | l’ira della Pelosi dopo il dietrofront su Flynn | “insabbiamento” Barr | “io

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 maggio 2020) Botta e risposta sulfra Nancye l’attorney general, William. La polemicache il Dipartimento di giustizia americano ha lasciato cadere le accuse contro l’ex-consigliere alla Sicurezza nazionale, Michael. Messo in stato di accusa dal procuratore speciale Robert Mueller. Che lo accusava, inizialmente, di aver mentito all’Fbi sui suoi contatti con la Russia. I.n Un inatteso colpo di scena nelche ha indispettito la. Per la senatrice non ci sono dubbi. Si tratta di “insabbiamento”. Ma l’Attorney general, William, si difende dalle nuove accuse di svolgere il suo ruolo al servizio del presidente Trump sul. E replica duramente alla senatrice dem. “Sono – dice – al serviziolegge. Faccio il mio dovere applicando la legge”. In un’intervista alla Cbs, ...