Ricette riciclo | la torta di pane e cacao

BooksVegBioEco : I consigli e le ricette #antispreco -

Ultime Notizie dalla rete : Ricette riciclo

FrosinoneToday

Se con il purè avanzato potete fare delle crocchette, con la polenta potete fare delle «lasagne», con l’arrosto avanzato potete fare delle polpette, e con i biscotti sbriciolati potete fare un salame ...Un'idea furba per riciclare il riso avanzato, è sufficiente amalgamarlo con pochi ingredienti, per realizzare un piatto goloso da mangiare il giorno dopo. La ricetta light Il riso, come tutti i cereal ...