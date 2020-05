Riaprirei seggi I Governatori s' impuntano per votare a luglio

(Di venerdì 8 maggio 2020) Si ripropone un altro scontro tra Stato e Regioni. Ma questa volta l’oggetto della contesa non è la riapertura, ma le urne: il rinnovo dei consigli regionali di Veneto, Liguria, Campania, Puglia, Toscana e Marche. La grande occasione che attendeva il segretario della Lega Matteo Salvini per dare la spallata all’esecutivo di Giuseppe Conte. Poi l’emergenza Covid-19 ha fatto il resto, costringendo il governo a rinviare la tornatina elettorale all’autunno e il Capitano leghista a perdere la piazza e gli amati comizi. In queste ore però il quadro epidemiologico è mutato, si va verso la riapertura. Da qui la pressione deisia di centrodestra che di centrosinistra è fortissima. Fonti dell’esecutivo raccontano che Giovanni Toti, Luca Zaia, Michele Emiliano e Vincenzo De Luca vogliano riaprire ifra qualche settimana. ...

Si ripropone un altro scontro tra Stato e Regioni. Ma questa volta l'oggetto della contesa non è la riapertura, ma le urne: il rinnovo dei consigli regionali di Veneto, Liguria, Campania, Puglia, Tosc ...