"Piccoli editori schiacciati, sopravviveranno solo i best seller". Intervista a Sandro Ferri di E/O (Di venerdì 8 maggio 2020) L’amica geniale? Una “scoperta” di E/O, prima di essere un best seller mondiale e una serie di straordinario successo. Il commissario Montalbano, il più amato dagli italiani? Forse non sarebbe mai esistito senza sellerio. Per non parlare della tantissima letteratura straniera contemporanea, portata nel nostro paese da Minimum Fax o da Tullio Pironti, o dell’enorme contributo al dibattito politico e culturale dato da Laterza. È il mondo di quella che viene etichettata come “piccola” o “media” editoria ma che, a guardare i dati e soprattutto l’apporto all’industria culturale italiana e al nostro immaginario, è tutt’altro che marginale. Un contributo di cui sarebbe bene ricordarsi sempre, e soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo.Eppure sono proprio loro, i Piccoli e medi ... Leggi su huffingtonpost “I libri non vengono considerati necessari - dal governo nessun aiuto” - a TPI la denuncia di piccoli editori e librerie indipendenti (Di venerdì 8 maggio 2020) L’amica geniale? Una “scoperta” di E/O, prima di essere unmondiale e una serie di straordinario successo. Il commissario Montalbano, il più amato dagli italiani? Forse non sarebbe mai esistito senzaio. Per non parlare della tantissima letteratura straniera contemporanea, portata nel nostro paese da Minimum Fax o da Tullio Pironti, o dell’enorme contributo al dibattito politico e culturale dato da Laterza. È il mondo di quella che viene etichettata come “piccola” o “media”a ma che, a guardare i dati e soprattutto l’apporto all’industria culturale italiana e al nostro immaginario, è tutt’altro che marginale. Un contributo di cui sarebbe bene ricordarsi sempre, e soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo.Eppure sono proprio loro, ie medi ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Piccoli editori schiacciati, sopravviveranno solo i best seller'. Intervista a Sandro Ferri di E/O - HuffPostItalia : 'Piccoli editori schiacciati, sopravviveranno solo i best seller'. Intervista a Sandro Ferri di E/O - CGILModena : RT @S_TRAD_E: È un piacere comunicarvi che abbiamo messo online il video del secondo #StradeStream, in cui @evavalvo dialoga con Lorenzo Ar… - Elisheba : RT @S_TRAD_E: È un piacere comunicarvi che abbiamo messo online il video del secondo #StradeStream, in cui @evavalvo dialoga con Lorenzo Ar… - laNdTraduttore : RT @S_TRAD_E: È un piacere comunicarvi che abbiamo messo online il video del secondo #StradeStream, in cui @evavalvo dialoga con Lorenzo Ar… -