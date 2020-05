Morto Ben Chijioke | il rapper Ty è scomparso a 47 anni per complicazioni legate al

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Èa 47a causa dial coronavirus ilTy, all’anagrafe Ben. A dare la notizia è il quotidiano britco Independent, secondo cui il cantante era risultato positivo al Covid-19 ed era stato ricoverato in ospedale a inizio aprile: inizialmente messo in coma farmacologico, a metà aprile era migliorato ed era uscito dalla terapia intensiva. Poi però sono sorte improvvisamente altreche hanno aggravato il suo quadro clinico, portandolo al decesso. Ty, nato a Londra ma di origini nigeriane, era un punto di riferimento per la musica rap britca. Con l’album Upwards, nel 2003, era stato tra i nominati al premio Mercury insieme agli Streets e ad Amy Winehouse: dueprima, nel 2001, aveva debuttato col suo album The Awkward. L’ultimo suo album risaliva a duefa, Work of Heart nel ...