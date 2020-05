Milano folla sui Navigli | Sala | “O si cambia o chiudo tutto”

Leggi su chenews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Aunasi è riunita sui. I divieti nei parchi non sono rispettati e ora la situazione preoccupa. Il primario del Sacco: “Tanti gli infetti che tornano in circolazione” Fonte foto: WebLa Fase 2 pare essere stata male interpretata da alcune persone. Aunasi è riunita sui. Si parla anche di tanti ragazzi senza mascherine e non adeguatamente distanziati. Le foto che stanno girando sul web stanno mostrando la zona deipiena come lo era prima del coronavirus. Non solo la situazione è critica sui, come ha fatto notare lo stesso sindaco di, Giuseppe, non si stanno rispettando i divieti nei parchi con le aree attrezzate per i giochi dei bimbi.si è espresso così: “Bisogna avere prudenza, non penso che ne usciremo facilmente. Sarà una storia ...