“Ma queste bombe?” Esagerata Valentina Vignali | il primo piano è gigantesco

Che Valentina Vignali, in quanto a carisma, sia una roccia è un fatto ormai noto a tutti, specialmente da quando si fece conoscere meglio durante la lunga permanenza al GF Vip. Questa forza però non è solamente innata, l'avvenente atleta infatti a soli ventun anni si trovò a dover sconfiggere una terribile malattia, il cancro. "Ho fatto la radioterapia, mi sentivo stanca. Avevo la tachicardia. La gente non sapeva che stavo male e mi offendeva. Non ho smesso di giocare perché mi dava forza. Ho ricevuto affetto e tante persone mi scrivono per un supporto psicologico", ha raccontato l'ex gieffina quando fu ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Il basket è stato la salvezza della star di Instagram, che decise di svelare la sua drammatica esperienza solo una volta debellato quel brutto male, il motivo principale era

