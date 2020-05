Le polemiche sulle foto ai Navigli e la prospettiva, ma ci sono diverse cose da dire (Di venerdì 8 maggio 2020) Prima di valutare la foto Navigli Repubblica occorre spiegare un paio di cose, che possano aiutare a contestualizzare meglio quanto accaduto. Innanzitutto, è bene partire da un presupposto: per quanto ci possa sembrare strano, le fotografie non sono mai oggettive. Sta nell’occhio del fotografo scegliere l’inquadratura da proporre, l’obiettivo da utilizzare, lo zoom da impiegare, la luce e le ombre. Persino la post produzione successiva può impattare su un’immagine. Ora, si stanno allargando le critiche al quotidiano La Repubblica per l’immagine degli assembramenti sui Navigli nel tardo pomeriggio – la classica ora dell’aperitivo – del 7 maggio. Ha sbagliato Repubblica? Oppure qualcuno sta facendo polemica per il semplice gusto di attaccare l’informazione in Italia? Proviamo a fare chiarezza. LEGGI ANCHE > Qual ... Leggi su giornalettismo La decisione di Crai e le polemiche sulle mascherine a 50 centesimi

Coronavirus in Italia - Conte annuncia la fase 2 - polemiche con la Cei sulle messe. Arcuri : “Mascherine a 50 centesimi”

In guerra per amore e il rapporto Scotten : la vera storia - le polemiche sulle inesattezze (Di venerdì 8 maggio 2020) Prima di valutare laRepubblica occorre spiegare un paio di, che possano aiutare a contestualizzare meglio quanto accaduto. Innanzitutto, è bene partire da un presupposto: per quanto ci possa sembrare strano, legrafie nonmai oggettive. Sta nell’occhio delgrafo scegliere l’inquadratura da proporre, l’obiettivo da utilizzare, lo zoom da impiegare, la luce e le ombre. Persino la post produzione successiva può impattare su un’immagine. Ora, si stanno allargando le critiche al quotidiano La Repubblica per l’immagine degli assembramenti suinel tardo pomeriggio – la classica ora dell’aperitivo – del 7 maggio. Ha sbagliato Repubblica? Oppure qualcuno sta facendo polemica per il semplice gusto di attaccare l’informazione in Italia? Proviamo a fare chiarezza. LEGGI ANCHE > Qual ...

giorgio_gori : Ho ascoltato ?@matteorenzi? ieri al Senato e oggi in questo video. La frase su Bergamo ieri è suonata proprio male… - tg2rai : Sempre più accese le polemiche con la #Cina sulle origini del virus, ora anche l'#Europa chiede di indagare. Al cen… - fanpage : Le parole di #Renzi su Bergamo scatenano grandissime polemiche - music_plumee : RT @Ri_Ghetto: Mi sto sforzando come un pazzo per non dire NULLA su ciò che è successo a Milano, sulle messe che ripartono e tutte le novit… - rocken78 : RT @mesmeri: Mi mancano le polemiche sulle ballerine e su chi paga la cena, ed è tutto dire. -

Ultime Notizie dalla rete : polemiche sulle Perché in Francia la fase due è molto prudente (con polemiche) Startmag Web magazine Musumeci e la Cigd a rilento: «Dimissioni? No, questo sazio non lo do a nessuno»

PALERMO - Gli scandalosi ritardi della Cigd in Sicilia, ultima regione d'Italia per pratiche evase, hanno travolto il governo Musumeci e sono stati in tanti a chiedere le dimissione dell'assessore reg ...

Il testo della mozione di sfiducia del centrodestra contro il ministro Bonafede

Il centrodestra ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in seguito alle polemiche scoppiate sul caso delle scarcerazioni dei boss mafiosi al ...

PALERMO - Gli scandalosi ritardi della Cigd in Sicilia, ultima regione d'Italia per pratiche evase, hanno travolto il governo Musumeci e sono stati in tanti a chiedere le dimissione dell'assessore reg ...Il centrodestra ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in seguito alle polemiche scoppiate sul caso delle scarcerazioni dei boss mafiosi al ...