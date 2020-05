Francesca ha perso il padre e denuncia il “caos”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ritardi, mancanza di coordinamento e di una linea organizzativa comune da seguire. Una gestione "schizofrenica", con "un'anarchia di pseudo direttive e informazioni incomplete" l'ha definitaPariboni, avvocata 29enne romana, raccontando la storia della sua famiglia contagiata dal coronavirus e alla ricerca disperata di un tampone a Roma. Suo, 59 anni, è morto in ospedale. Ma prima di arrivarci, dai primi sintomi il 30 marzo, sono passati giorni fatti di telefonate alla Asl e al numero 1500 per l'emergenza. "Facendo questo numero speravo che qualcuno mi desse delle risposte, ma tutti i giorni ricevevo risposte molto vaghe che non mi indirizzavano verso una soluzione, non sapevo se portare mioin ospedale perché avevo paura che se non lo avesse avuto lo avrebbe contratto lì il virus, non sapevo che fare, chiamavo tutti i giorni e prendevano i ...