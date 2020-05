Fase 2: Sangalli, ‘folla su Navigli pericoloso per cittadini e imprese’ (Di venerdì 8 maggio 2020) Milano, 8 mag. (Adnkronos) – “Quello che è accaduto ieri a Milano sui Navigli è uno strappo grave al senso di responsabilità che fin qui aveva prevalso durante il lockdown. L’assembramento di persone senza controlli né autocontrollo all’ora dell’aperitivo – molte delle quali sprovviste di mascherine – è un episodio di incoscienza pericolosa che rischia di vanificare due mesi di dolorosi sacrifici di cittadini e imprese. Milano è sempre stata un esempio positivo e deve continuare ad esserlo”. Lo dichiara il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. L'articolo Fase 2: Sangalli, ‘folla su Navigli pericoloso per cittadini e imprese’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Fase 2 : Sangalli - ‘folla su Navigli pericoloso per cittadini e imprese’

Milano, 8 mag. (Adnkronos) – "Quello che è accaduto ieri a Milano sui Navigli è uno strappo grave al senso di responsabilità che fin qui aveva prevalso durante il lockdown. L'assembramento di persone senza controlli né autocontrollo all'ora dell'aperitivo – molte delle quali sprovviste di mascherine – è un episodio di incoscienza pericolosa che rischia di vanificare due mesi di dolorosi sacrifici di cittadini e imprese. Milano è sempre stata un esempio positivo e deve continuare ad esserlo". Lo dichiara il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

Il disastro della fase 2 spiegato in tre articoli

La riapertura dopo l’emergenza è una tragedia: «Una micro-impresa su cinque non riaprirà». Governo assente, ma per Alitalia annuncia «non meno di 3 miliardi» Quanto al bollettino giornaliero del disas ...

