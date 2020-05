Evade dai domiciliari | arrestato un ragazzo a Castelvetrano

(Di venerdì 8 maggio 2020), In data 6 maggio 2020, i Carabinieri della Stazione di Marinella, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per il reato di evasione MISURACA Giampiero, castelvetranese, cl.86, disoccupato e gravato da precedenti di polizia. Nello specifico, l’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti– applicata... L'articolodaiunpuoi vederlo su: Tvio Trapani.

Giampiero Misuraca, 34enne di Castelvetrano, è stato arrestato lo scorso 6 maggio dai carabinieri della Stazione di Marinella per evasione. L'uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare de ...