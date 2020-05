De Luca: “Salvini sovranista con gli occhiali color pannolino di bimbo” (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“La Campania è entrata pienamente nella Fase 2, che prevede la ripresa delle attività. Lo abbiamo fatto seguendo il “Modello Campania”, la Sanità è stato un modello nazionale, faremo lo stesso anche per le riprese delle attività economiche”. Nel giorno del suo compleanno il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione sugli ultimi importanti aggiornamenti sulla Fase 2 in Campania. De Luca, rivolgendosi a Matteo Salvini, lo ha etichettato come “sovranista con gli occhiali color pannolino di bimbo”. “Voglio dire ad un esponente politico del Nord, – spiega il governatore – senza fare nomi è quello che sta andando in giro per l’Italia a far vedere i suoi occhiali color pannolino di bimbo. Ha detto che la Lombardia è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“La Campania è entrata pienamente nella Fase 2, che prevede la ripresa delle attività. Lo abbiamo fatto seguendo il “Modello Campania”, la Sanità è stato un modello nazionale, faremo lo stesso anche per le riprese delle attività economiche”. Nel giorno del suo compleanno il presidente della Regione Vincenzo Deha fatto il punto della situazione sugli ultimi importanti aggiornamenti sulla Fase 2 in Campania. De, rivolgendosi a Matteo Salvini, lo ha etichettato come “con glidi bimbo”. “Voglio dire ad un esponente politico del Nord, – spiega il governatore – senza fare nomi è quello che sta andando in giro per l’Italia a far vedere i suoidi bimbo. Ha detto che la Lombardia è ...

