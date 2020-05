Coronavirus Fiumicino: 21 casi positivi e 30 persone in sorveglianza attiva (Di venerdì 8 maggio 2020) “Sono arrivati poco fa dalla ASL Rm3 i dati aggiornati ad oggi sui contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento, le persone positive che risiedono in città sono 21, una in meno rispetto a ieri – spiega il sindaco -, mentre sono 30 quelle in sorveglianza attiva“. “Il numero di positivi, tutto sommato contenuto rispetto alla popolazione totale di Fiumicino – ricorda Montino – è il risultato del rispetto delle regole che c’è stato finora. Il fatto che siamo entrati nella cosiddetta fase due non significa che il virus non ci sia più né che ha cambiato il modo di contagiare le persone”. “È indispensabile, dunque, che si continuino a rispettare le regole di sicurezza – conclude il sindaco -: bisogna tenere la distanza di almeno un metro ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - a Milano e Fiumicino si testa lo smart helmet per rilevare la temperatura corporea

Coronavirus - Sindaco Fiumicino : «In ristoranti e spiagge dal 18 maggio»

Coronavirus - Fiumicino pronta a riaprire ristoranti e spiagge dal 18 maggio : “Controlli con forze dell’ordine - droni e volontari” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Sono arrivati poco fa dalla ASL Rm3 i dati aggiornati ad oggi sui contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento, lepositive che risiedono in città sono 21, una in meno rispetto a ieri – spiega il sindaco -, mentre sono 30 quelle in“. “Il numero di, tutto sommato contenuto rispetto alla popolazione totale di– ricorda Montino – è il risultato del rispetto delle regole che c’è stato finora. Il fatto che siamo entrati nella cosiddetta fase due non significa che il virus non ci sia più né che ha cambiato il modo di contagiare le”. “È indispensabile, dunque, che si continuino a rispettare le regole di sicurezza – conclude il sindaco -: bisogna tenere la distanza di almeno un metro ...

Agenzia_Ansa : #Fiumicino primo scalo in #Europa a usare lo 'smart helmet'. Termoscanner portatile per controlli a distanza della… - CorriereCitta : Coronavirus Fiumicino: 21 casi positivi e 30 persone in sorveglianza attiva - ItalyinKenya : Volo ?? speciale di @neos_air in collaborazione con @ItalyMFA e @ItalyinKenya, in partenza domenica 17 maggio da Mo… - mbwManzoni : IN EDICOLA Il Fatto Quotidiano - Agenzia_Dire : #Fiumicino è pronta a riaprire le spiagge e i ristoranti già dal 18 maggio. Il sindaco @emontino ci racconta come. -