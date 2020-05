Coronavirus | 5 snack salva linea per placare gli attacchi di fame nervosa | dal dolce agli

(Di venerdì 8 maggio 2020) In fase di lockdown, gli italiani sono ingrassati in media di 2 kg. Colpa (anche) dell'utilizzo di comfort food e alcolici...

Per aiutarvi a capire come rimanere in forma (fisica e mentale) durante la pandemia da coronavirus, abbiamo stilato per voi una lista di consigli infallibili e alla portata di tutti. La domanda che in ...Pisa, 8 maggio 2020 - In campo a 360 gradi nell'emergenza Covid. Il Gruppo donatori di Sangue Corpo Guardie di Città, costituito nel 2012 ed affiliato Avis, vista l’attuale situazione di emergenza dov ...