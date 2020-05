Carlo Conti | selfie | arriva su Instagram il commento imbarazzante

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 8 maggio 2020)è pronto per condurre stasera la 65ª edizione dei Premi David di Donatello, in diretta dallo Studio 2 di Via Teulada. E’ giàto sul posto e scatta il. Ma ecco chesuil. Ecco ilsul profiloè uno dei conduttori italiani più amati dal pubblico. Spesso preso in giro bonariamente per via della sua abbronzatura. Anche oggi non è stato risparmiato. Si mostra con la mascherina in undavanti al palazzo della Rai dove sta per entrare a fare le prove per la serata ed ecco cheilda un follower: “Stesso colore dell’edificio”. In effetti il colore della pelle è scuro, abbronzatissimo ed è simile a quello dell’edificio della Rai, cheha alle spalle. ...