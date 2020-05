Calcio, Maurizio Stirpe sulla Serie B: “Chiusura sul campo per non affollare i tribunali” (Di venerdì 8 maggio 2020) Si fa un gran parlare della Serie A di Calcio, ma di fatto c’è anche un campionato di Serie B da terminare. Sul tema, l’idea del presidente del Frosinone Maurizio Stirpe è piuttosto chiara: finire il torneo sulla base dei meriti sportivi. Questo in sintesi il pensiero del n.1 della società ciociara. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Stirpe ha espresso il suo parere sulla crisi sanitaria ed economica che sta attanagliando il Bel Paese, con il Calcio legato chiaramente agli aspetti citati: “La Serie B va terminata sul campo, ma l’incertezza in merito all’evoluzione dell’epidemia rende impossibile fare qualsiasi tipo di previsione. Ci sono segnali che fanno ben sperare per il futuro, ma ci sono ancora linee di tendenza incerte, non c’è una decisione univoca sulla ripartenza. È evidente che il ... Leggi su oasport Calcio - Maurizio Sarri insieme alla sua famiglia dona quasi 4mila mascherine (Di venerdì 8 maggio 2020) Si fa un gran parlare dellaA di, ma di fatto c’è anche un campionato diB da terminare. Sul tema, l’idea del presidente del Frosinoneè piuttosto chiara: finire il torneobase dei meriti sportivi. Questo in sintesi il pensiero del n.1 della società ciociara. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo,ha espresso il suo parerecrisi sanitaria ed economica che sta attanagliando il Bel Paese, con illegato chiaramente agli aspetti citati: “LaB va terminata sul, ma l’incertezza in merito all’evoluzione dell’epidemia rende impossibile fare qualsiasi tipo di previsione. Ci sono segnali che fanno ben sperare per il futuro, ma ci sono ancora linee di tendenza incerte, non c’è una decisione univocaripartenza. È evidente che il ...

