Apeiron | asse con Salerno Pulita per l’utilizzo del compost in agricoltura

(Di venerdì 8 maggio 2020) In tanti pensano che si tratti soltanto di spazzatura. E non sanno che dagli scarti alimentari dei salernitani nascono gustosissime zucche, ottimi pomodori per la passata e uva pregiata coltivata nei vigneti intitolati a don Peppe Diana e da cui prendono vita vini come l’Aglianico, il Fiano e la Falanghina. Un risultato reso possibile dal lavoro della cooperativa socialeche nei giorni scorsi ha ritirato 171 tonnellate diper le sue produzioni biologiche dall’impianto diaggio gestito da. “L’organico – spiegano i promotori del progetto – sarà utilizzato come ammendante per le nostre coltivazioni biologiche, nei terreni confiscati alla criminalità organizzata nei Comuni di Pignataro Maggiore e Santa Maria la Fossa”. Da qualche tempo la cooperativa socialeha intrapreso una collaborazione ...