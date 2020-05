Ambulanti esasperati | in piazza con bara di cartone | “Colpiti dal virus | affondati dallo

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – In tutta Italia proseguono le proteste di commercianti, ristoratori, partite Iva e imprenditori fortemente penalizzati dal Dpcm del governo. Tra chi è sceso ine chi ha promosso altre iniziative eclatanti, prevale la consapevolezza di non poter reggere ancora a lungo l’urto del lockdown prolungato (sembra ossimorico ma purtroppo non lo è). Oggi a Napoli un’altra categoria di lavoratori ha manifestato la propria rabbia. Decine di(circa 200 persone) rappresentanti di fiere e categorie mercatali, hanno inscenato questa mattina una forte contestazione davanti alla sede della Regione Campania. La richiesta è chiara: pretendono certezze dalle istituzioni e immediata riapertura in sicurezza delle proprie attività. Glihanno gridato “dignità, dignità” e invocato l’erogazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanti esasperati

Il Primato Nazionale

