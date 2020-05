Yakuza: Like a Dragon arriverà in occidente e sarà ottimizzato per Xbox Series X (Di giovedì 7 maggio 2020) La serie Yakuza di SEGA sta guadagnando, capitolo dopo capitolo, sempre più popolarità in occidente e la localizzazione non è più un terno al lotto come poteva essere anni fa, ma è quasi una certezza.Fortunatamente, questo vale anche per l'ultimo esponente della serie: nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Ryū ga Gotoku Studio hanno annunciato che Yakuza Like a Dragon arriverà in occidente per la fine dell'anno.Sebbene si tratti ufficialmente del settimo capitolo della serie principale, il gioco vanterà un nuovo protagonista e un battle system completamente diverso: abbandonate le meccaniche da action brawler, Like a Dragon è fondamentalmente un JRPG a turni, con tecniche, abilità e perfino summon, tutto nel classico stile sopra le righe che ha da sempre accompagnato Yakuza.Leggi altro... Leggi su eurogamer Yakuza 7 : Like a Dragon potrebbe arrivare in occidente anche su PC (Di giovedì 7 maggio 2020) La seriedi SEGA sta guadagnando, capitolo dopo capitolo, sempre più popolarità ine la localizzazione non è più un terno al lotto come poteva essere anni fa, ma è quasi una certezza.Fortunatamente, questo vale anche per l'ultimo esponente della serie: nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Ryū ga Gotoku Studio hanno annunciato chearriverà inper la fine dell'anno.Sebbene si tratti ufficialmente del settimo capitolo della serie principale, il gioco vanterà un nuovo protagonista e un battle system completamente diverso: abbandonate le meccaniche da action brawler,è fondamentalmente un JRPG a turni, con tecniche, abilità e perfino summon, tutto nel classico stile sopra le righe che ha da sempre accompagnato.Leggi altro...

meganoidgames : Dopo essere stato avvistato negli ultimi giorni sulle pagine di SteamDB, Yakuza Like A Dragon sta per arrivare in o… - GamingTalker : Yakuza Like a Dragon arriverà su Xbox Series X e Xbox One - AkibaGamers : Nel corso della diretta di Inside Xbox dedicata ai giochi per Xbox Series X, SEGA ha mostrato un nuovo trailer per… - zazoomnews : Yakuza 7: Like a Dragon potrebbe arrivare in occidente anche su PC - #Yakuza #Dragon #potrebbe #arrivare - zazoomnews : Yakuza 7: Like a Dragon potrebbe arrivare in occidente anche su PC -