Xbox Series X e la carica dei third party: ecco tutti gli studi al lavoro per la console next-gen (Di giovedì 7 maggio 2020) Durante la diretta streaming di Inside Xbox, in cui la società ha presentato alcuni dei primi trailer dedicati ai giochi i di terze parti in arrivo su Xbox Series X, il capo delle partnership Xbox Sarah Bond, ha promesso che in futuro arriveranno più titoli di studi third-party.Durante una breve apparizione, Bond ha spiegato come Xbox abbia già schierato un enorme elenco di sviluppatori e publisher di terze parti che stanno lavorando a giochi per la console next-gen. Questo include studi come Bungie, Crytek, From Software, Larian studios e Remedy. "tutti i principali editori in tutto il mondo stanno sviluppando per Xbox e abbiamo già centinaia, centinaia di giochi in arrivo su Xbox nel 2021", afferma Bond.Di seguito è presente un elenco di tutti gli studi e publisher che stanno lavorando a titoli per Xbox Series X: alcuni di loro stanno sviluppando ... Leggi su eurogamer Annunciato Scarlet Nexus - un action game 'psionico' per Xbox One e ottimizzato per Xbox Series X

