Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 7 MAGGIOORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO, QUESTO SABATO 9 E DOMENICA 10 MAGGIO, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, CI SARANNO BUS AL POSTO DEI TRENI DA INIZIO A FINE SERVIZIO. ORA I LAVORSULLA DIRAMAZIONESUD PROSEGUIRANNO FINO A SABATO 9 MAGGIO. IN FASCIA ORARIA 21.00 – 5.00 CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE IMMETTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE. IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LO SVINCOLO DI TORRENOVA, IN USCITA OPPURE IMMETTERSI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE CASILINA, PER POI ...