Un' altra spada di Damocle sui datori di lavoro Serve un' immunità per il rischio

(Di giovedì 7 maggio 2020) Patricia Tagliaferri Per la legge vale come infortunio: "Ma questa responsabilità non è nostra" Adesso che gli imprenditori, dopo settimane di stop hanno riaperto le aziende o stanno per farlo, non devono solo affrontare le preoccupazione economiche, ma anche quelle delle responsabilità in cui incorrerebbero nel caso in cui un dipendente venisse contagiato sul posto di. Un tema non nuovo, tornato di attualità con gli incontri in corso in questi giorni tra governo e parti sociali in vista del prossimo decreto. Il problema è racchiuso nell'articolo 42 del Decreto Cura Italia, che arriva a configurare il Covid 19 come un infortunio sul, facendo ricadere sulle imprese responsabilità - potenzialmente anche penali - che idinon vogliono assumersi. Gli imprenditori sono sul piede di guerra. In prima linea, tra ...