Ultime Notizie dalla rete : Torna allenarsi Dybala, incubo finito: quando torna ad allenarsi la Joya Goal.com Torna ad allenarsi anche l'Eurorivale: nessun positivo al Barcellona

Rac1 informa che tutti i test al COVID-19 effettuati dalla rosa del Barcellona sono risultati negativi. Per questo la formazione blaugrana inizierà con gli allenamenti dalla mattinata di domani. L'eur ...

L'AS Roma, come già anticipato questa mattina, si è ritrovata oggi a Trigoria dopo il via libera concesso dal Governo circa la possibilità di tornare ad allenarsi a livello individuale. Il primo grupp ...

