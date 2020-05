Spadafora: «Non faccio previsioni sulla ripresa del campionato» (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato ai cronisti facendo il punto della situazione sulla ripresa del campionato Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato ai cronisti facendo il punto della situazione sulla ripresa del campionato. Queste le dichiarazioni del Ministro riportate dall’Ansa. Spadafora – «Non mi espongo in previsioni, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano. Partite a porte chiuse? Queste ci saranno al 100%». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Rai - Gentili : "Spadafora non vuole la responsabilità di uno stop della Serie A"

La Bundesliga riparte - arriva il via libera da Merkel Spadafora : in Italia non possiamo fissare data certa

Spadafora : “Auspichiamo ripresa campionati - ma ad oggi non possiamo dare date certe” (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Ministro dello sport, Vincenzo, ha parlato ai cronisti facendo il punto della situazionedelIl Ministro dello Sport, Vincenzo, ha parlato ai cronisti facendo il punto della situazionedel. Queste le dichiarazioni del Ministro riportate dall’Ansa.– «Non mi espongo in, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano. Partite a porte chiuse? Queste ci saranno al 100%». Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : #Conte scende in campo e convoca Lega #SerieA e #Figc. La gelata di #Spadafora che non indica date di ripartenza ma… - lucianonobili : Quando e con chi della maggioranza per conto della quale governa il ministro Spadafora ha stabilito che della ripar… - MCriscitiello : Non dimentichiamo, sicuro di sé, cosa disse Spadafora 7 giorni fa da Fazio. Allenamenti individuali per sport di sq… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Spadafora: «No previsioni, vediamo i contagi»: «Non mi espongo in previsioni, dobbiamo stare a… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: #Spadafora: 'Non mi espongo in previsioni, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio si… -