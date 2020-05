Pozzuoli, nella notte esplosione nella centrale Enel di via Fascione (Di giovedì 7 maggio 2020) Pozzuoli: nella notte un boato ha svegliato i cittadini. Un incendio è scoppiato nella centrale elettrica di via Fascione. A Pozzuoli i cittadini sono stati svegliati da boato seguito da un incendio nella centrale Enel di via Fascione. Le fiamme sono partite da un trasformatore nella centrale elettrica nei pressi del Comprensorio Olivetti causando un blackout in tutta la zona e parte dei quartieri di Fuorigrotta con calo di tensione nelle abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e i tecnici dell’Enel. Particolarmente complicato l’intervento, perchè le fiamme hanno lambito un tarsformatore collegato a un serbatoio d’olio. L'articolo Pozzuoli, nella notte esplosione nella centrale Enel di via Fascione proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi su 2anews Esplosione a Pozzuoli - centrale elettrica in fiamme nella notte e blackout

