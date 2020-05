Non vede la padrona da due mesi, le lacrime del cane commuovono tutti (Di giovedì 7 maggio 2020) La gioa incontenibile del cane che rivede la sua padrone dopo due mesi di lontananza. L’incontro che ha commosso il web tra saltelli e coccole. cane e padrona (fonte Youtube)Niente di più vero: il cane è proprio il migliore amico dell’uomo. Un’affermazione che trova una prova concreta su un video caricato da una ragazza su Tik Tok. In questo è ripreso l’incontro dopo due mesi tra lei e la sua cagnolina che appena la vede le corre intorno tra feste, saltelli e coccole. Le immagini hanno fatto il giro del web, commovendo gran parte degli utenti che lo hanno visto. Numerose sono state le condivisioni accompagnate da grandi frasi sull’amicizia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – A TERNI NASCE HULK, IL cane DAL MANTO VERDE: UNA STORIA INCREDIBILE Il cane rivede la proprietaria dopo due mesi di lontananza, che gioia ... Leggi su chenews Insulti da un hater al figlio - Briatore non ci vede più : “Senti cog@@@ne…”

Ambra e Kikò in crisi : “L’amore platonico non mi basta - scelte da rivedere”

Condannato il padre che non mantiene i figli anche se non li vede (Di giovedì 7 maggio 2020) La gioa incontenibile delche rila sua padrone dopo duedi lontananza. L’incontro che ha commosso il web tra saltelli e coccole.(fonte Youtube)Niente di più vero: ilè proprio il migliore amico dell’uomo. Un’affermazione che trova una prova concreta su un video caricato da una ragazza su Tik Tok. In questo è ripreso l’incontro dopo duetra lei e la sua cagnolina che appena lale corre intorno tra feste, saltelli e coccole. Le immagini hanno fatto il giro del web, commovendo gran parte degli utenti che lo hanno visto. Numerose sono state le condivisioni accompagnate da grandi frasi sull’amicizia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – A TERNI NASCE HULK, ILDAL MANTO VERDE: UNA STORIA INCREDIBILE Ilrila proprietaria dopo duedi lontananza, che gioia ...

LegaSalvini : LA RABBIA DEGLI IMPRENDITORI: 'IL GOVERNO MENTE. TANTE PROMESSE MA NON SI VEDE UN EURO' ??VAI AL VIDEO COMPLETO:… - davidallegranti : Beppe Conte per difendersi descrive un paese che non esiste: inconsapevole del rischio, che non vede l'ora di torna… - fattoquotidiano : NUOVO CORSO La linea Elkann si vede: Milano e Torino “ripartono” e le imprese devono lavorare [di Lorenzo Giarelli]… - Pietro59359863 : @RadioSavana Ma è perché non vede l'ora di andare a raccogliere i pomodori..si annoiava un po'..... - Annalagavo : @tatonissimo Si vede che non ho una vita, mannaggialapupattola -

Ultime Notizie dalla rete : Non vede Lazio, André Anderson non vede l'ora di lasciare il segno La Gazzetta dello Sport Spadafora: «Ripresa serie A? Dobbiamo vedere i dati del Coronavirus sino al 18 maggio»

A: «Non mi espongo in previsioni in questo momento, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano» si legge su Gazzetta.

Lazio, André Anderson non vede l'ora di lasciare il segno

André Anderson vuol giocarsi ogni chance per imporsi nella Lazio. Il ventenne centrocampista brasiliano ho ha ribadito in un’intervista alla Gazeta Sportiva: "Ho cercato di prepararmi al meglio quando ...

A: «Non mi espongo in previsioni in questo momento, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano» si legge su Gazzetta.André Anderson vuol giocarsi ogni chance per imporsi nella Lazio. Il ventenne centrocampista brasiliano ho ha ribadito in un’intervista alla Gazeta Sportiva: "Ho cercato di prepararmi al meglio quando ...