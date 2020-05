Non butterete mai più le vecchie t-shirt ma le terrete legate così sul divano… come?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 7 maggio 2020)t-? Guardate che idea carina, semplice e senza cuciture! Con il tempo e l’usura le magliette tendono a bucarsi e quando ciò avviene non c’è altra soluzione che buttarle via. Ma anche no. Il loro tessuto può essere riciclato in tantissimi modi, tra cui vi è un’alternativa che sarà apprezzata in modo particolare da chi ha in casa cuscini “senza senso”: è arrivata l’ora di conferire loro un po’ di carattere.T-rivestire in modo semplice e simpatico un vecchio cuscino Stendiamo la nostra maglia sul piano di lavoro e poggiamovi sopra il cuscino in modo da poter valutare le misure da ricavare: il rivestimento dovrà essere più ampio del cuscino stesso. Seguendo questo criterio, tagliamo la maglia in modo da ottenere quella che sarà la ...