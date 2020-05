Messe con fedeli dal 18 maggio | come? Intesa Governo-Cei | comunione | microfoni e…

fattoquotidiano : Coronavirus, la Camera dà il via libera alle Messe dopo un accordo sulla sicurezza con la Cei: al voto astensione d… - TgLa7 : ++ #Fase2, accordo tra governo e Cei: dal 18 maggio ripresa delle messe con i fedeli ++ - Avvenire_Nei : Coronavirus. Messe con i fedeli, c'è il protocollo - Marcotweeet : RT @AntonioAmmendo4: La #Camera approva il via libera alle #messe, grazie ad un accordo di sicurezza con la #Cei. Indovinate chi si è asten… - gjscco : RT @ValterRimini: Coronavirus, Pivetti non solo mascherine, spuntano 80 mila euro con Lele Mora - #vergognatevi!!! #8maggio #drittoerovesci… -

Ultime Notizie dalla rete : Messe con

Dal 18 Maggio potranno svolgersi le Messe con i dovuti sistemi di sicurezza. La notizia arriva da Palazzo Chigi, dove sta mattina è stato firmato una apposito protocollo. Il Presidente del Consiglio G ...Una app per prenotare il proprio posto in chiesa e assistere alla Santa Messa. Non è come il Saltalafila di cui si è parlato nei giorni scorsi per i centri commerciali, ma come in quel caso si vuole s ...