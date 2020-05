Lamborghini Huracán Evo RWD - Ora la Spyder è anche a trazione posteriore - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 7 maggio 2020) Più potente, più leggera e ora. LaHuracán EVO RWD è ora disponibilein versione open top, con capote apribile elettricamente in 17 secondiin movimento fino a 50 km/h: premendo un pulsante il lunotto, che fungeda frangivento, può essere richiuso indipendentemente dalla posizione del soft top, così da amplificare il suono del dieci cilindri aspirato. Viste le restrizioni dovute alla pandemia del coronavirus, la Casa del Toro ha presentato la sua nuova sportiva online, con un lancio virtuale in realtà aumentata. Confermando la meccanica della sorella con tetto fisso, la V10 si posiziona alla base dell'offerta di scoperte di Sant'Agata Bolognese con un prezzo di partenza di 175.838 euro: le prime consegne sono previste per la prossima estate. 610 CV per poco più di 1.500 kg. ...