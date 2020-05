Intesa Sp sostiene le imprese turistiche, Bardi “Boccata d'ossigeno” (Di giovedì 7 maggio 2020) POTENZA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime apprezzamento per l'iniziativa presa dall'istituto bancario Intesa Sanpaolo a sostegno delle imprese turistiche che prevede la sospensione, per due anni, delle rate dei finanziamenti in essere. “Questo strumento – osserva Bardi – rappresenta una boccata d'ossigeno per le famiglie, considerato che il settore turistico lucano conta centinaia di imprese e migliaia di occupati. Le difficolta' che si trova ad affrontare il comparto – aggiunge Bardi – sono di portata straordinaria. Come Regione stiamo lavorando per attivare misure speciali e contiamo di essere affiancati nella nostra azione proprio dagli istituti bancari, che attraverso le loro capacita' tanto possono fare per sostenere le imprese e le famiglie”.(ITALPRESS). L'articolo Intesa Sp sostiene le imprese ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) POTENZA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Basilicata, Vito, esprime apprezzamento per l'iniziativa presa dall'istituto bancarioSanpaolo a sostegno delleche prevede la sospensione, per due anni, delle rate dei finanziamenti in essere. “Questo strumento – osserva– rappresenta una boccata d'ossigeno per le famiglie, considerato che il settore turistico lucano conta centinaia die migliaia di occupati. Le difficolta' che si trova ad affrontare il comparto – aggiunge– sono di portata straordinaria. Come Regione stiamo lavorando per attivare misure speciali e contiamo di essere affiancati nella nostra azione proprio dagli istituti bancari, che attraverso le loro capacita' tanto possono fare per sostenere lee le famiglie”.(ITALPRESS). L'articoloSple...

POTENZA (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime apprezzamento per l'iniziativa presa dall'istituto bancario Intesa Sanpaolo a sostegno delle imprese turistiche che pr ...

