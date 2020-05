Il test salivare per il Coronavirus con la risposta in 6 minuti (Di giovedì 7 maggio 2020) Il ricercatore di Odontoiatria Lorenzo Azzi, il professor Mauro Fasano, esperto in Biochimica e la ricercatrice Tiziana Alberio hanno realizzato un test salivare che consente in un tempo che va dai 3 a 6 minuti per capire se una persona è infettata da SARS-COV-2. Spiega oggi Fasano al Gazzettino: «Un’azienda di Reggio Emilia è già al lavoro per realizzare i primi prototipi, nel giro di due settimane saranno pronti. Sceglieremo quello che ci pare più promettente, faremo nuove sperimentazioni e se, come pensiamo, i risultati confermeranno quelli che abbiamo già ottenuto, il test potrebbe essere validato e utilizzabile prima dell’estate. Non significa che potrà essere venduto al supermercato o in farmacia, per quello serviranno due anni, però potrà essere utilizzato con la presenza di un medico. Di fatto è una ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - il Test rapido salivare funziona : risultati in pochi minuti

