(Di giovedì 7 maggio 2020) “Le plusvalenze oggi in Italia vengono tassate quando isono venduti, perché nel passaggio avviene una monetizzazione. Ma dato che questa ricchezza esiste a prescindere dalla monetizzazione, si potrebbe immaginare di applicarle unche sia coattivo e non volontario”., ilitalo inglese che con la sua denuncia, nel 2017, ha dato avvio all’indagine sulla concorsopoli universitaria di Firenze, spiega in questo video perché la proposta già formulata negli Stati Uniti e intorno alla quale è iniziato un dibattito andrebbe a vantaggio delle imprese. “Oggi è possibile volontariamenteun’imposta sostitutiva. Si potrebbe renderla obbligatoria ma a fronte di una sostanziale riduzione dell’aliquota. Per le imprese potrebbe significare una rivalutazione dei ...

ilfattovideo : Il ricercatore Philip Laroma Jezzi: “Ecco perché applicare un prelievo sui beni aziendali sarebbe vantaggioso per l… -

Ultime Notizie dalla rete : ricercatore Philip

Il Fatto Quotidiano

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...Le cellule adipose producono grandi quantità di una proteina che il nuovo coronavirus utilizza per infiltrarsi nelle cellule. Per questo le persone in sovrappeso potrebbero essere piu' a rischio di co ...