Emergenza Covid-19, l’attore barese Lino Banfi regala 270 chili di orecchiette ai più bisognosi (Di giovedì 7 maggio 2020) Una bella iniziativa quella di Lino Banfi che ha deciso di donare 270 chi di orecchiette ai più bisognosi. “D’accordo con tutta la famiglia ho pensato di fare del bene. Prima che scoppiasse l’Emergenza, avevamo acquistato una grande quantità di sughi già pronti, in particolare il sugo ‘porca putténà, alla puttanesca, che piace tanto ai clienti. L’attività è ferma e allora abbiamo pensato di regalarli. Mi sono rivolto a un amico prete, don Sergio Mercanzin, molto vicino all’elemosiniere del Papa, una persona straordinaria che ho avuto la fortuna di conoscere oggi. Abbiamo pensato però di accompagnare al sugo qualcosa di buono da mangiare: mi sono rivolto così al fornitore della mia orecchietteria, che sta a Barletta e che si è subito messo a disposizione: ieri è partita ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - il racconto di un trentenne giornalista pugliese positivo al virus “Per giorni ho vissuto la fame d’aria - i miei polmoni erano come una busta bucata”

Emergenza Covid-19 - su crisi commercianti di Bari interviene Decaro “verso accordo per i fitti “Aiuti per 3 mensilità”

Emergenza Covid-19 - aumento oggi dei casi positivi in provincia di Bari - il Professor Lopalco spiega perché (Di giovedì 7 maggio 2020) Una bella iniziativa quella diche ha deciso di donare 270 chi diai più bisognosi. “D’accordo con tutta la famiglia ho pensato di fare del bene. Prima che scoppiasse l’, avevamo acquistato una grande quantità di sughi già pronti, in particolare il sugo ‘porca putténà, alla puttanesca, che piace tanto ai clienti. L’attività è ferma e allora abbiamo pensato dirli. Mi sono rivolto a un amico prete, don Sergio Mercanzin, molto vicino all’elemosiniere del Papa, una persona straordinaria che ho avuto la fortuna di conoscere oggi. Abbiamo pensato però di accompagnare al sugo qualcosa di buono da mangiare: mi sono rivolto così al fornitore della miaria, che sta a Barletta e che si è subito messo a disposizione: ieri è partita ...

matteosalvinimi : ??Porti aperti, regolarizzazione dei clandestini, centinaia di sbarcati ricercati per controlli sul Coronavirus. Nem… - Viminale : ??MAI dare codici o password delle carte di credito. ??MAI aprire allegati o link sospetti. ??MAI cedere a tentati… - LegaSalvini : 24 'RICHIEDENTI ASILO' POSITIVI AL CORONAVIRUS. DI MALE IN PEGGIO. - CoretoMario : RT @PatriziaRametta: “Le circolari del ministero ci dicevano, sostanzialmente, di non fare autopsie sui pazienti deceduti a causa del Covid… - paulone71 : @Drittorovescio_ @DaniloToninelli @mariogiordano5 Perché su circa 40mila richieste di cassa integrazione presentate… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, l’impegno delle pubbliche assistenze profuso in Liguria durante la Fase 1 IVG.it "Palermo, basta con le tasse Si blocchino tutti i tributi"

Aiello: "Famiglie in grandi difficoltà" VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa PALERMO - “Il 2020 deve diventare ‘l’anno bianco’ per i palermitani. La drammatica emergenza causata dal c ...

Passa la linea del pressing friulano, le Regioni chiedono al Governo l’apertura dei negozi già da lunedì

Consegnata la lettera dei presidenti a Boccia per spingere sull’anticipo dei tempi. Chiesto anche che si possa decidere sulle altre attività in scala locale dal 18 UDINE. Alla fine passa la linea del ...

Aiello: "Famiglie in grandi difficoltà" VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa PALERMO - “Il 2020 deve diventare ‘l’anno bianco’ per i palermitani. La drammatica emergenza causata dal c ...Consegnata la lettera dei presidenti a Boccia per spingere sull’anticipo dei tempi. Chiesto anche che si possa decidere sulle altre attività in scala locale dal 18 UDINE. Alla fine passa la linea del ...