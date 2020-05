Dl liquidità, Patuanelli denuncia: “Alcune banche non collaborano”. Ma non sono enti di carità… (Di giovedì 7 maggio 2020) Che il ‘bazooka’ con il quale il governo ha annunciato che avrebbe affrontato la disastrosa crisi economica seguita all’emergenza sanitaria, si è capito subito che corrispondeva all’erogazione di un mare di miliardi. Ora, con un debito pubblico ‘stellare’, il Pil alla sbando ed il deficit ‘non pervenuto’, Europa a parte, dove prendere tutti questi soldi? Semplice: ricorrendo alle banche. Ma le banche non sono enti assistenziali Ora, premesso che le banche fanno il loro mestiere, e che nel loro statuto non è contemplata la carità e la bontà d’animo (anzi), era evidente che tale impegno si sarebbe poi trasformato in migliaia di ‘prestiti’, con interessi annessi. Ma anche qui non sono tutte rose e fiori. Proprio perché, come dicevamo, le banche non sono enti assistenziali, quando ... Leggi su italiasera Decreto liquidità - Patuanelli : “Agiremo su tre filoni”. Unicredit taglia le stime di crescita dell’Italia (Di giovedì 7 maggio 2020) Che il ‘bazooka’ con il quale il governo ha annunciato che avrebbe affrontato la disastrosa crisi economica seguita all’emergenza sanitaria, si è capito subito che corrispondeva all’erogazione di un mare di miliardi. Ora, con un debito pubblico ‘stellare’, il Pil alla sbando ed il deficit ‘non pervenuto’, Europa a parte, dove prendere tutti questi soldi? Semplice: ricorrendo alle. Ma lenonassistenziali Ora, premesso che lefanno il loro mestiere, e che nel loro statuto non è contemplata la carità e la bontà d’animo (anzi), era evidente che tale impegno si sarebbe poi trasformato in migliaia di ‘prestiti’, con interessi annessi. Ma anche qui nontutte rose e fiori. Proprio perché, come dicevamo, lenonassistenziali, quando ...

