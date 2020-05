«Dark Days at the Magna Carta»: così Blake Lively sbarca su Netflix (Di giovedì 7 maggio 2020) Blake Lively arriva su Netflix. Nel bel mezzo della pandemia, con i set fermi e le produzioni sospese, il colosso dello streaming guarda al futuro e mette in cantiere un titolo che entra già di diritto tra i più attesi delle prossime stagioni. Si chiama Dark Days at the Magna Carta, un thriller post-apocalittico che vedrà Lively nel doppio ruolo di produttrice e protagonista, in quello che, almeno per il momento, sembrerebbe il primo capitolo di una trilogia messa a punto da Michael Paisley, che secondo l’Hollywood Reporter sarebbe già al lavoro sulla sceneggiatura. https://twitter.com/THR/status/1258117194635935746 Leggi su vanityfair Blake Lively star del film Netflix "Dark Days at the Magna Carta" (Di giovedì 7 maggio 2020) Blake Lively arriva su Netflix. Nel bel mezzo della pandemia, con i set fermi e le produzioni sospese, il colosso dello streaming guarda al futuro e mette in cantiere un titolo che entra già di diritto tra i più attesi delle prossime stagioni. Si chiama Dark Days at the Magna Carta, un thriller post-apocalittico che vedrà Lively nel doppio ruolo di produttrice e protagonista, in quello che, almeno per il momento, sembrerebbe il primo capitolo di una trilogia messa a punto da Michael Paisley, che secondo l’Hollywood Reporter sarebbe già al lavoro sulla sceneggiatura. https://twitter.com/THR/status/1258117194635935746

