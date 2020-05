Cena sul balcone, spesa in spiaggia e ombrelloni "solidali": ecco il piano dell'Elba per salvare l’estate (Di giovedì 7 maggio 2020) PORTOFERRAIO. Nessuno sa se ci sarà una vera stagione del turismo. Ma l’importante, per non lasciarsi scappare le occasioni, è farsi trovare pronti. E all’Elba, isola di lupi di mare, sono nati pronti. Così, mentre in Italia i dubbi sono tanti e le soluzioni poche, dalla perla dell’arcipelago toscano è partito#Elbasicura, un progetto pilota fatto di proposte concrete e idee da definire che, dopo un confronto serrato sul territorio, saranno portate sul tavolo della Regione Toscana e del governo. Dai traghetti a portata ridotta, all’ombrellone solidale, fino alla caparra restituita ai turisti che ci ripensano, le idee sono tante e l’obiettivo è uno solo: riaccendere l’interesse turistico dei visitatori nei giorni della battaglia contro il Covid-19. «#Elbasicura ha una doppia valenza – commenta ... Leggi su iltirreno.gelocal Stefano Mainetti marito Elena Sofia Ricci : retroscena sul loro matrimonio

Posso andare a trovare gli amici? No. Bisogna aspettare ancora qualche settimana e incrociare le dita. Al di là dei sofismi sul significato di congiunti, il Dpcm in vigore non consente di andare a cen ...

Coronavirus: innamorati sul balcone si incontrano per la prima volta

I due ragazzi che si sono innamorati durante l'epidemia di coornavirusguardandosi dai balconi hanno finalmente avuto il loro primo incontro da coppia. Paola e Michele, i due ragazzi che si sono innamo ...

