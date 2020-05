’Amici Speciali’, svelati i nomi dei 4 giudici! (Di giovedì 7 maggio 2020) Stando alle ultime indiscrezioni di Chi, la prima puntata di Amici Speciale andrà in onda venerdì 15 maggio. I quattro appuntamenti che vedranno protagonisti alcuni ex allievi della scuola più ambita d’Italia, vedranno cimentarsi i protagonisti nelle loro rispettive discipline. Se i nomi dei concorrenti sono stati resi noti già da diversi giorni, a pochissimi istanti fa risale la notizia sui componenti della giuria che analizzerà le esibizioni dei nostri artisti. La pagina Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini non ha dubbi. I giudici di Amici Speciali saranno Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Giorgia Panariello e Gerry Scotti. Inoltre pare che i ragazzi saranno divisi in due squadre. Che ne pensate dei giudici scelti per il programma condotto da Maria De Filippi? Vi aspettavate questi nomi? L'articolo ’Amici ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 maggio 2020) Stando alle ultime indiscrezioni di Chi, la prima puntata di Amici Speciale andrà in onda venerdì 15 maggio. I quattro appuntamenti che vedranno protagonisti alcuni ex allievi della scuola più ambita d’Italia, vedranno cimentarsi i protagonisti nelle loro rispettive discipline. Se idei concorrenti sono stati resi noti già da diversi giorni, a pochissimi istanti fa risale la notizia sui componenti della giuria che analizzerà le esibizioni dei nostri artisti. La pagina Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini non ha dubbi. I giudici di Amici Speciali saranno Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Giorgia Panariello e Gerry Scotti. Inoltre pare che i ragazzi saranno divisi in due squadre. Che ne pensate dei giudici scelti per il programma condotto da Maria De Filippi? Vi aspettavate questi? L'articolo ’Amici ...

AmiciUfficiale : Dodici talenti in gara, due squadre e una giuria strepitosa composta da: Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Giorg… - poliziadistato : Mantova, auguri speciali per gli 8 anni di Luca da parte dei poliziotti della Questura. La sorpresa di una mamma al… - AmiciUfficiale : SHOW MUST GO ON! #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia prossimamente per uno spettacolo assolutamente da non… - BITCHYFit : Amici Speciali, da Giorgio Panariello a Gerry Scotti: svelati i 4 giudici - FerroFerro23 : 'Due squadre ad Amici Speciali' #circozzi -

