Vespa killer, le immagini dell’incredibile lotta tra l’insetto e un topo: l’aggressività della vespa mandarina è letale (Di mercoledì 6 maggio 2020) È diventato virale in queste ore su Twitter un video pubblicato da Welcome to Nature che immortala l’incredibile lotta tra un esemplare della cosiddetta “Vespa killer” e un topo. Nel filmato si vede questo pericoloso insetto – che può misurare anche più di 4 centimetri e in volo raggiunge i 40 chilometri orari- aggredire un topolino e poi ucciderlo. Non si conosce né il luogo né la data in cui il filmato è stato girato ma sta suscitando grande clamore perché proprio di questi giorni è la notizia che la “Vespa killer” è arrivata anche in Italia, in particolare in Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia, e anche Veneto. Come spiega anche il New York Times, questo insetto non solo mette a rischio la sopravvivenza delle api, ma uccide circa 50 persone l’anno in Giappone e in Cina. ... Leggi su ilfattoquotidiano La Vespa Killer arriva in Italia dall’Oriente : allerta massima

La vespa killer che va a 40 km/h e può ferire l'uomo é arrivata in Italia

Vespa Killer arriva in Italia : uccide le api da miele e può nuocere anche all’uomo (Di mercoledì 6 maggio 2020) È diventato virale in queste ore su Twitter un video pubblicato da Welcome to Nature che immortala l’incredibiletra un esemplare della cosiddetta “” e un. Nel filmato si vede questo pericoloso insetto – che può misurare anche più di 4 centimetri e in volo raggiunge i 40 chilometri orari- aggredire unlino e poi ucciderlo. Non si conosce né il luogo né la data in cui il filmato è stato girato ma sta suscitando grande clamore perché proprio di questi giorni è la notizia che la “” è arrivata anche in Italia, in particolare in Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia, e anche Veneto. Come spiega anche il New York Times, questo insetto non solo mette a rischio la sopravvivenza delle api, ma uccide circa 50 persone l’anno in Giappone e in Cina. ...

SkyTG24 : La vespa killer che uccide le api avvistata in Italia e negli Usa - SkyTG24 : La vespa killer che uccide le api avvistata in Italia e negli Stati Uniti - LaStampa : Allarme in Toscana: la vespa venuta dall’Oriente killer delle api - verginescriba : Magari la vespa killer fa tornare in casa tutti i coglioni senza mascherina e distanza di sicurezza - vampireslayer__ : RT @Fotosintetico_: è un articolo del 2016 e quella nella foto non è la specie presente in italia, che non è così grande e pericolosa quest… -