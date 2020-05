Un Posto al Sole Anticipazioni 7 maggio 2020 | replica | Greta è in trappola!

lellaperra : RT @ribelle0: „I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole.“ — Sigm… - cookie40916 : È ben nota la pretesa di avere un posto al sole. Meno noto è che il sole tramonta appena il posto è raggiunto. Kar… - tatjana31 : RT @tatjana31: @oiarepo Quindi? A casa ambedue son beceri stesso modo Inutile schierarsi x 1 o per altro sono ugualmente colpevoli Quello… - tatjana31 : @oiarepo Quindi? A casa ambedue son beceri stesso modo Inutile schierarsi x 1 o per altro sono ugualmente colpevoli… - maricarioo : raga ditemi che c'è qualcuno che ancora guarda tempesta d'amore o un posto al sole perché ho bisogno di commentare ahahah -

Posto Sole Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Posto Sole