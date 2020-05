Tattiche e sentimenti del Risorgimento

(Di giovedì 7 maggio 2020) «I contemporanei, a differenza nostra, non hanno mai saputo come sarebbe andata a finire». Queste parole, poste da Arianna Arisi Rota a conclusione del suo ultimo libro sulitaliano, ben ne riassumono l’approccio analitico e narrativo (. Un viaggio politico e sentimentale, il Mulino, pp. 296, euro 22). L’autrice, infatti, avvalendosi di una prosa elegante e avvincente, riesce a restituirci le complesse vicende che hanno portato all’unificazione dell’Italia nel loro farsi, presentando la conclusione di questa storia come un … Continua L'articolodelproviene da il manifesto.

Segue l'analisi di Artyom Lukin , professore associato di relazioni internazionali presso la Far Eastern Federal University di Vladivostok, in Russia. Account Twitter @ArtyomLukin La narrativa princip ...