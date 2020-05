“Regolarizzare i migranti? Non serve a niente se non si cancella il decreto sicurezza di

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Continua la discussione sulla regolarizzazione dei lavoratori, anche immigrati, per non bloccare il comparto dell’agricoltura. La ministra Teresa Bellanova (Italia Viva) ha lanciato il suo ultimatum: “non è una battaglia strumentale per il consenso. Queste persone non votano. Se non passa, sarà un motivo di riflessione sulla mia permanenza al Governo. Non sono qui per fare tappezzeria”, ha dichiarato. Mentre la Lega insiste su una regolarizzazione che sarebbe, a loro parere, un ennesimo tentativo di invasione. Per fare chiarezza ne abbiamo parlato con Marco Omizzolo, sociologo e presidente di Tempi Moderni che da anni studia lo sfruttamento dei lavoratori stranieri nell’agricoltura. Professor Omizzolo, cosa ne pensa della proposta di regolarizzazione della ministra Bellanova?La proposta di regolarizzazione sulle bozze è inadeguata ...