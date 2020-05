Quando riaprono i parrucchieri: data e possibile calendario regioni (Di mercoledì 6 maggio 2020) Quando riaprono i parrucchieri: data e possibile calendario regioni Quando riaprono i parrucchieri? Con l’ultimo decreto sull’epidemia si è scelta ancora una volta la strada dell’uniformità delle regole per tutto il territorio nazionale. Dalle regioni però si spinge per la differenziazione in base alla situazione dei contagi.Segui Termometro Politico su Google News parrucchieri: ipotesi 18 maggio Con il Dpcm del 26 aprile non sono state previste eccezioni per quanto riguarda la riapertura delle attività a partire dal 4 maggio, deadline prevista per l’avvio della Fase 2. D’altra parte, è subito cominciato il pressing delle regioni perché dal governo si consenta una calendarizzazione della ripartenza a diverse velocità, naturalmente, a seconda dell’andamento dei contagi da zona a zona. In ... Leggi su termometropolitico Palestre e piscine quando riaprono/ Fase 2 sport : dal 18 maggio le nuove regole

Quando riaprono piscine - palestre e centri sportivi : la data nel dpcm del 18 maggio

Quando riaprono i bar : ipotesi sulla data possibile di riapertura (Di mercoledì 6 maggio 2020)? Con l’ultimo decreto sull’epidemia si è scelta ancora una volta la strada dell’uniformità delle regole per tutto il territorio nazionale. Dalleperò si spinge per la differenziazione in base alla situazione dei contagi.Segui Termometro Politico su Google News: ipotesi 18 maggio Con il Dpcm del 26 aprile non sono state previste eccezioni per quanto riguarda la riapertura delle attività a partire dal 4 maggio, deadline prevista per l’avvio della Fase 2. D’altra parte, è subito cominciato il pressing delleperché dal governo si consenta una calendarizzazione della ripartenza a diverse velocità, naturalmente, a seconda dell’andamento dei contagi da zona a zona. In ...

ForeverYoungMF8 : Quando vorrei andare in una galleria di arte in questo momento Non vedo l'ora che riaprono - leJardindefleur : Quando riaprono le lucette dalla ribalta non si potra' rimuovere alcun sudore dal frigolio della mascherina al vento. - AngeloRindone : @gianpaolag18 Azz... ha la mia età. Quando riaprono gli estetisti?! ???? - cinzia_pietro : RT @Emilystellaemi2: MA QUANDO RIAPRONO I PARRUCCHIERI????? - CantonettiMarco : @Lavoratori_Ama @battaglia_persa @virginiaraggi @palmas62 @ACoS_Roma @Luce_Roma @barbamob @RiprendRoma… -