Positiva al coronavirus da 70 giorni | Fase 2 precoce

Leggi su blogo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Una donna di 40 anni, una delle prime contagiate in Toscana, lancia un appello tramite il proprio profilo Facebook. Dopo aver sottolineato di essere ancoraal Covid-19 da 70, la signora mette in guardia tutti dai rischi della2, qualora gli italiani la prendessero come una sorta di “tana libera tutti”. "Mi chiamo Patty, sono affetta dadal 23 febbraio, confermato da tampone positivo il 2 marzo e attualmente ancora- esordisce - Questo per dirvi che siamo oltre i 70da quando mi sono ammalata e per dirvi che questo virus non è uno scherzo. Invito tutti a stare a casa. Lo so che va controtendenza e molti non mi sopporteranno. Ma penso che sia importante stare a casa perché il virus c'è ancora, ci sono ancora le persone malate. E' fondamentale usare tutte le mascherine, i guanti, i disinfettanti, mantenere ...