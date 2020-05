Pil in picchiata, recessione “record”: le stime della Commissione europea (Di mercoledì 6 maggio 2020) Pil in picchiata, recessione “record”: le stime della Commissione europea Scenari nefasti per il Pil dell’euro-zona e segnali che fanno pensare tutt’altro che a una ripresa entro il 2020: queste le previsioni della Commissione europea che il 6 maggio ha diffuso un documento rivolgendo un appello agli Stati membri affinché si adoperino attraverso una risposta concertata a livello comunitario per contrastare la pesante recessione in atto. Secondo Bruxelles, inoltre, la crisi economica potrebbe comportare «distorsioni gravi» del mercato unico, nonché ripercussioni sul piano politico, in quanto sarebbe foriera di «radicate divergenze economiche, finanziarie e sociali tra i Paesi della zona euro». Segui Termometro Politico su Google News Nello specifico, la Commissione prevede una caduta del Pil dell’unione monetaria ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - Confindustria : «Italia colpita al cuore - Pil in picchiata. Ue sia all’altezza» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Pil in“record”: leScenari nefasti per il Pil dell’euro-zona e segnali che fanno pensare tutt’altro che a una ripresa entro il 2020: queste le previsioniche il 6 maggio ha diffuso un documento rivolgendo un appello agli Stati membri affinché si adoperino attraverso una risposta concertata a livello comunitario per contrastare la pesantein atto. Secondo Bruxelles, inoltre, la crisi economica potrebbe comportare «distorsioni gravi» del mercato unico, nonché ripercussioni sul piano politico, in quanto sarebbe foriera di «radicate divergenze economiche, finanziarie e sociali tra i Paesizona euro». Segui Termometro Politico su Google News Nello specifico, laprevede una caduta del Pil dell’unione monetaria ...

ilbarone1967 : RT @tetiba1: @matteosalvinimi È terribile, una vergogna infinita ! #mafiosi liberi, #clandestini a centinaia sulle nostre coste, PIL in pi… - tetiba1 : @matteosalvinimi È terribile, una vergogna infinita ! #mafiosi liberi, #clandestini a centinaia sulle nostre coste… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @IlariaMisantoni: Il #decretoAprile non è mai arrivato, come la CIG, o gran parte dei 600 euro. Il Pil è previsto in picchiata e la diso… - carlottafree : RT @IlariaMisantoni: Il #decretoAprile non è mai arrivato, come la CIG, o gran parte dei 600 euro. Il Pil è previsto in picchiata e la diso… - GuglielmoAssisi : RT @IlariaMisantoni: Il #decretoAprile non è mai arrivato, come la CIG, o gran parte dei 600 euro. Il Pil è previsto in picchiata e la diso… -

Ultime Notizie dalla rete : Pil picchiata Pil in picchiata, -4,7% nel primo trimestre LaPresse Borse europee snobbano Pil Usa e chiudono seduta in rialzo, Piazza Affari +2,2%

Una stima preliminare definita "drammatica" da Confcommercio: "Il Paese si è bloccato", avverte l'associazione dei commercianti, che chiede a misure immediate a sostegno dei consumi. Pil in picchiata, ...

Imprenditori italiani, fuga a Dubai: 200% di richieste in più in 4 mesi

PADOVA - Il coronavirus fa scappare gli imprenditori italiani a Dubai con 200% di richieste in quattro mesi: i dati sono stati elaborati dalla società Falcon Advice con sede a Padova e negli Emirati A ...

Una stima preliminare definita "drammatica" da Confcommercio: "Il Paese si è bloccato", avverte l'associazione dei commercianti, che chiede a misure immediate a sostegno dei consumi. Pil in picchiata, ...PADOVA - Il coronavirus fa scappare gli imprenditori italiani a Dubai con 200% di richieste in quattro mesi: i dati sono stati elaborati dalla società Falcon Advice con sede a Padova e negli Emirati A ...