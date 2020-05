Non regge alle pressioni, imprenditore di Barra si uccide (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn imprenditore di 57 anni si è tolto la vita questa notte, impiccandosi nella sua ditta di allestimenti di uffici, nel quartiere napoletano di Barra, a Napoli. Aveva aperto l’azienda due giorni fa e non ha retto alle pressioni dovute alla crisi economica. Lascia una moglie e una figlia. L’allarme ieri sera è stato lanciato dalla moglie dell’uomo che non rispondeva al cellulare. Una volta all’interno del capannone, la tragica scoperta. Sul posto anche le forze dell’ordine e il magistrato che ha sequestrato la lettera e i computer della ditta. L'articolo Non regge alle pressioni, imprenditore di Barra si uccide proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 L'esperto di Londra : non abbiamo mai puntato all'immunità di gregge

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Patuanelli : “Produzione -50% - non pareggeremo mai danno”

Jasmine Carrisi umiliata - il paragone con le sorelle non regge (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 57 anni si è tolto la vita questa notte, impiccandosi nella sua ditta distimenti di uffici, nel quartiere napoletano di, a Napoli. Aveva aperto l’azienda due giorni fa e non ha rettodovute alla crisi economica. Lascia una moglie e una figlia. L’allarme ieri sera è stato lanciato dalla moglie dell’uomo che non rispondeva al cellulare. Una volta all’interno del capannone, la tragica scoperta. Sul posto anche le forze dell’ordine e il magistrato che ha sequestrato la lettera e i computer della ditta. L'articolo Nondisiproviene da Anteprima24.it.

Corriere : Riapre l’azienda dopo il lockdown ma non regge alla crisi: imprenditore suicida a Napoli - Corriere : Imprenditore non regge alla crisi e si uccide a Napoli: aveva riaperto la sua azienda da appena due giorni - monicadamb : RT @Corriere: Riapre l’azienda dopo il lockdown ma non regge alla crisi: imprenditore suicida a Napoli - DomeG79 : RT @Corriere: Riapre l’azienda dopo il lockdown ma non regge alla crisi: imprenditore suicida a Napoli - marizar_ud : RT @Corriere: Riapre l’azienda dopo il lockdown ma non regge alla crisi: imprenditore suicida a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Non regge Atalantamania: la Dea si tiene Freuler, Mandragora non regge il confronto Calciomercato.com La Borsa resiste al tonfo della crescita. Avanza Unicredit

Economia - Piazza Affari regge alla recessione annunciata e fa meglio degli altri listini europei . Un'ecatombe, commenta il capo economista di Ihs Markit Chris Williamson: 'i dati economici di aprile ...

Terzo giorno di Fase 2 a Salerno: la città regge bene ai cambiamenti

La città di Salerno regge bene ai cambiamenti e alle disposizioni richieste per contrastare il propagarsi del Coronavirus. Evitare gli assembramenti e uso obbligatorio della mascherina: sono questi, t ...

Economia - Piazza Affari regge alla recessione annunciata e fa meglio degli altri listini europei . Un'ecatombe, commenta il capo economista di Ihs Markit Chris Williamson: 'i dati economici di aprile ...La città di Salerno regge bene ai cambiamenti e alle disposizioni richieste per contrastare il propagarsi del Coronavirus. Evitare gli assembramenti e uso obbligatorio della mascherina: sono questi, t ...